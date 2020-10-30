Türk Sporunda Blockchain Devrimi: "Karşıyaka Token" İçin Geri Sayım!

Karşıyaka Spor Kulübü, taraftarları için özel bir token projesini hayata geçiriyor. Bitci Teknoloji ile yapılan anlaşma kapsamında taraftarların kullanımına sunulacak token'lar Karşıyaka'ya proje süresince ciddi bir gelir sağlayacak. Taraftarlar ellerindeki token'ları özel olarak geliştirilmiş güvenli uygulama üzerindeki ayrıcalıklı fırsatların yanı sıra perakendeden gıdaya, teknolojiden konaklamaya kadar BitciPay anlaşmalı tüm ürün ve hizmet alışverişlerinde kullanabilecek.