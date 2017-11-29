Google, Problem Yaratan Cheeseburger'i Düzeltti...
Google, internette sorun olan, ilginç tartışmalara sahne olan cheeseburger emojisini ve diğer yanlış emojilerini düzeltti...
Geçtiğimiz ay internet dünyası, Apple ve Google gibi firmaların, en azından emoji bölümlerine bakıldığında, düzgün bir cheeseburger yapmayı bilmediklerini tartışmıştı. Bu durum, özellikle Twitter gibi sosyal ağlar üzerinde dalga konusu olmuştu.
Bu tepkiye cevap veren Google CEO'su Sundar Pichai gönderdiği bir tweet ile eğer insanlar bir cheeseburger'e koyulan malzemelerin doğru sırasında anlaşabilirlerse, diğer her şeyi bırakarak bu problemi çözecekleri sözünü vermişti.
Görünene göre Pichai bu konuda şaka yapmıyormuş. Firmanın yayınladığı Android 8.1 Developer Beta 2 ile beraber, yeni cheeseburger emojisi de gösterilmiş oldu ve bu sefer doğru bir şekilde yapılmıştı: Peynir köftenin üzerinde yer alıyor ve marul, köftenin sıcaklığından bir domates dilimi ile korunuyordu.
Ancak işletim sisteminin emoji bölümünde tek değişen şey bu cheeseburger değildi. İnternet sorunlu bu emojiyi fark ettikten sonra, diğer emojileri de daha yakından incelemeye başlamıştı. Görünene göre, bira emojisi de sorunluydu ve yarı dolu olan bir bardaktan köpükler taşmaktaydı. Bu sorun da düzeltildi.
Bir diğer problem ise İsviçre peyniri emojisi idi. Bu emoji de de delikler, peynirin üzerine çizilmiş gibi gözüküyordu. Yeni emoji ile bu problem de düzeltildi.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın