Google, Qualcomm'dan Vazgeçerek Samsung'un Tarafına Geçti

Bu ayın başlarında Google, yaklaşmakta olan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun Tensor adlı özel olarak oluşturulmuş bir çip seti tarafından destekleneceğini açıkladı. Duyuru, arama devinin, önceki Pixel telefonlarına güç sağlayan Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine uzun süredir duyduğu güvenin ortadan kalktığı söylentilerini beraberinde getirdi.
Şimdi, Reuters'in yeni bir haberi, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak Pixel 6 cihazları için kullanılacak 5G modem için de Qualcomm yerine Samsung ile çalışacağını gösteriyor. Google, Qualcomm'dan yavaş yavaş uzaklaştığı için bu haberin sürpriz olmadığı söylenilebilir. Hatta Google ve Samsung, yazılım bileşenleri de dahil olmak üzere yeni nesil Pixel telefonların çeşitli yönleri üzerinde işbirliği yapıyor.
Google'ın Güney Koreli teknoloji devi ile iddia edilen ortaklığı, firmanın hücresel bağlantı donanımını Qualcomm'un baskın oyuncu olduğu ABD'ye getireceği için Samsung'un modem teknolojisi için büyük bir büyümeye işaret ediyor. Bu arada Samsung'un akıllı telefonlarının ABD sürümleri için çip ve modem tedariki konusunda Qualcomm'a güvendiği de bilinen bir gerçek.
Ayrıca bu haber, Samsung'un 5G modeminin mmWave bağlantısına sahip olacağını ve Google'ın daha önce en yeni üst seviye akıllı telefonlarının bu yüksek frekans bandını da destekleyeceğini doğruladı. Ancak, hem Google hem de Samsung haber hakkında sessiz kalmaya devam ediyor...
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