Google, RCS'de Kontrolü Eline Alıyor
Google'ın eskiyen SMS teknolojisini düzeltme girişimi RCS'nin yerinde sayması, firmayı harekete geçirdi!
Google'ın RCS sohbet sistemi Android'li cihazlara yayılmakta oldukça yavaş kaldı. Bunun nedeni, hizmet sağlayıcıların destek sunmakta yavaş davranmaları. Şimdi ise Google, İngiltere ve Fransa'da haziran sonunda işi kendi eline almaya hazırlanıyor.
Android Messages, merkezi bir sunucuyla çalışmak yerine katılımcıların RCS'yi destekleyip desteklemediğini öğrenmek için sessizce onlardan bilgi topluyor. Eğer RCS destekleniyorsa, yüksek kalitede medya gönderme, okundu raporları gibi işlevleri kullanabiliyorsunuz. Mesajlar Google'ın sunucularından geçiyor (ancak iletildikten sonra siliniyor), ancak hizmet sağlayıcı desteği gerekmediğinden merkezi bir çözüm olarak görülmüyor.
RCS'nin zafiyeti olan şifresiz bağlantı ise varlığını sürdürüyor. Bundan dolayı araya giren herhangi bir taraf, mesajları okuyabiliyor. Hizmet telefon numaranıza bağlı olduğundan, telefon olmayan cihazlarla Apple iMessage'da olduğu gibi sohbet edemiyorsunuz. Firma, güvenli sohbet için "bir çözüm bulmakta kararlı" olduğunu söylüyor ancak RCS'yi desteklemeyen bir telefon kullandığınızda, bunları güvenli hale getirmek mümkün olmayacak.
Google'ın hamlesi, RCS sorununun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hizmetin diğer ülkelere ne zaman geleceği belirsizliğini koruduğu gibi Apple da RCS'yi destekleyecek gibi görünmüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın