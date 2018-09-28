Google, Resimlere Meta Verisi Ekleyecek
Google, resim arama işlevinde fotoğrafçıları ve içerik oluşturanları sevindirecek yenilikler yapmaya hazırlanıyor
Google, görsel aramada kullanıcılarına daha iyi meta verisi sunmak için fotoğraf endüstrisi konsorsiyumu CEPIC ve küresel medya standartları kuruluşu IPTC ile bir süredir çalıştığını duyurdu. Google'a göre bu veriler, "resimlerin telif haklarını ve lisans bilgisini korumak için kilit öneme sahip".
Firmanın açıklamasına göre kullanıcılar, resme eklenen "Creator" ve "Credit" meta verilerini görüntüleyebilecekler. İnternet devi, önümüzdeki haftalarda resimlere bir telif hakkı uyarısı da eklemeyi planlıyor.
Konuyla ilgili konuşan PhotoShelter patronu Andrew Fingerman şunları söyledi:
"Google Görseller sonuçlarında IPTC meta veri standartlarının kullanılması, içerik sahiplerinin uygun şekilde ilişkilendirilmesini sağlamaya ve fotoğrafçıların telif haklarını desteklemeye yardımcı olurken, içeriklerin ve içerik oluşturucularının keşfedilebilirliğini de artıracaktır. Bu profesyonel fotoğraf topluluğu için bir kazançtır."
Google'ın CEPIC ve IPTC ortaklığı, fotoğrafçıların, fotoğraf ajanslarının ve yayımcıların kullanım yönergelerini daha kolay açıklamalarını sağlayacak. Telif hakkı bilgilerine kolayca erişilebileceği için resimleri ticari amaçla tekrar kullanan web siteleri, bunu yapmaya izinlerinin olup olmadığını, resmin sahibine atfa gerek olup olmadığını daha kolay anlayabilecekler.
Zeynel A. Öztürk
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