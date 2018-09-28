Google, Resimlere Meta Verisi Ekleyecek

Google, resim arama işlevinde fotoğrafçıları ve içerik oluşturanları sevindirecek yenilikler yapmaya hazırlanıyor

Google, Resimlere Meta Verisi Ekleyecek

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