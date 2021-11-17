Google, Samsung Nedeniyle Katlanabilir Telefonundan Vaz mı Geçti?

Google'ın katlanabilir cihazlarda henüz kar görmediği ve şirketin Pixel Fold olarak adlandırılan ilk katlanabilir akıllı telefonu projesinin planlarını rafa kaldırdığı bildirildi. DSCC'den gelen yeni bir rapora göre, Google parça siparişlerini iptal etti ve 2022'nin ilk yarısında Pixel Fold'u piyasaya sürmeyecek.
Google'ın bir süredir ilk katlanabilir akıllı telefonu olacak Pixel Fold'u 2022 yılında piyasaya süreceği ve böylece katlanabilir akıllı telefon pazarına gireceği iddia ediliyordu. Pixel Fold ile ilgili bugüne değin pek çok sızıntı ortaya çıkmış, ancak resmi duyuru için net olarak bir tarih paylaşılmamıştı. Görünüşe göre bu telefonun 2022 yılında ortaya çıkması da ihtimaller arasında değil.
Google'ın bu kararının arkasındaki sebep ise, katlanabilir akıllı telefon pazarının şu an için yeterli olgunluğa ulaşmadığı yönünde. Şirketi bu karara iten ana sebeplerden biri olarak ise Samsung'un bu alanda bir hayli agresif olması ve katlanabilir akıllı telefon yelpazesine ağırlık vermesi olarak gösteriliyor. Pazarın şu an için yeteri seviyede karlılık oranına ulaşmamış olması ve Samsung'un da bu alanda atak davranması, Google'ı biraz beklemeye itmiş gibi görünüyor.
Öte yandan Google, Samsung'un alandaki hareketliliğinden de memnun. Hatta Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 modelleri için özel bir web sitesi de tasarlamış. Android işletim sistemini temel alan telefonlarla beraber bu segmentin büyümesi için destekte bulunan Google, pazarın yeteri olgunluğa erişmesinden sonra ise muhtemelen Pixel Fold duyurusunu paylaşacak.
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