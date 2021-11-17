Google, Samsung Nedeniyle Katlanabilir Telefonundan Vaz mı Geçti?

Google'ın katlanabilir Pixel Fold planlarını rafa kaldırdığı ve bu alanda Samsung'un gelişmesini takip etmek istediği söyleniyor. Peki, bu ne anlama geliyor?

  • Ercan Uğurlu
Google, Pixel Fold Planlarını Rafa mı Kaldırdı?

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