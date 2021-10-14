Samsung, Yeni Katlanabilirleri Konusunda Büyük Bir Sorun Yaşıyor!

Samsung'un en yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 çok iyi karşılandı. Şirketin katlanabilir cihazları için şimdiden satış rekorlarından bahsediliyor. Ancak görünen o ki Samsung'un önünde ciddi bir sorun var. Şirket, talebi karşılamak için kaynakları artıramıyor. Samsung, katlanabilirleri ana akım haline getirmek istiyor ancak şu anda ihtiyaç duyduğu kadar fazla üretim yapamıyor.
Küresel çip sıkıntısı, Samsung'un yeni katlanabilirlerin üretimini artırma yeteneğini ciddi şekilde etkilemiş durumda. Bu nedenle, yeni katlanabilir ürünlerinin kaynakları hala talebin gerisinde kalıyor.
Samsung, katlanabilir cihazlarının çip sıkıntısına çözüm bulmak için önemli adımlar da attı. Bu yıl yeni Galaxy Note üst seviye telefonlarını piyasaya sürmedi. Katlanabilirler için ünlü Note serisinden vazgeçmenin cesur bir hareket olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Çip sıkıntısı, Samsung'un Galaxy S21 FE yerine katlanabilirlere öncelik vermesinin temel nedeni olarak öne çıkıyor. Bu cihazın yayım tarihi de ertelendi. Samsung'un cihazı piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadığı bile belirsizliğini koruyor.
Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının tedarik durumu o kadar kısıtlı ki bazı müşteriler ünitelerini almak için bir aya kadar beklemek zorunda kalıyor. Kore'deki bazı perakendeciler, stokları olmadığı için Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'ü satamıyor.
Ayrıca yerel basında çıkan haberler, Samsung yönetiminin yeni katlanabilirlere olan talebi doğru tahmin edemediğini de belirtiyor. Cihazların, şirketin beklediğinden daha popüler olduğu kesin. Sürekli talep sadece Güney Kore ile sınırlı da değil. Dünyanın başka yerlerinde de benzer bir durum söz konusu.
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