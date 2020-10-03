Google, Sık Kullanılan Bu Önemli Gmail İşlevini Yanlışlıkla Sildi

Gmail'in bir gelen kutusu yönetim işlevini yanlışlıkla kaldıran Google, gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yaptı ve işlevi hemen geri getirmek için çalıştığını söyledi!

Sık Kullanılan Gmail İşlevi Yanlışlıkla Silindi

Google, eposta hizmeti Gmail'deki bir gelen kutusu yönetimi işlevini yanlışlıkla kaldırdı ve bazı kullanıcıların tepkilerine yol açtı. "Bu aramayla eşleşen tüm konuşmaları seç" işlevi, belirli epostaları seçip, arşivlemenize, kategori eklemenize, silmenize veya okundu olarak işaretlemenize izin veriyor. Kalabalık gelen kutusunu düzenlemek için işlevi sıkça kullananlar, işlevin Gmail arayüzünden kaybolmasıyla zor durumda kaldı.

Google'ın işlevi bilerek kaldırmadığı kısa sürede anlaşıldı. Firma, sorundan etkilenen kullanıcılardan özür dilerken işlevin yanlışlıkla kaldırıldığını, sorunu incelemeye başladığını, işlevi en kısa zamanda geri getireceğini söyledi.

Gmail kullanıcıları, Google işlevi geri getirene kadar şu alternatif yola başvurabilirler: Gmail arama çubuğunun sağ tarafındaki ok simgesine tıklayın ve Gelişmiş Arama menüsünü açın. Açılan filtre menüsünde bir eylem seçeneği (okundu olarak işaretle gibi) seçtikten sonra "Filtreyi eşleşen konuşmalara da uygula" seçeneğini seçin. Böylece ilgili tüm mesajlar üzerinde işlem gerçekleştirebileceksiniz. İşiniz bittiğinde, bu filtreyi silmeyi unutmayın. Aksi halde filtre eylemi, bu kriterlere uyan gelecekteki epostalara da uygulanacaktır.

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