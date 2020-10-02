Yayınlanan FIFA 21 Ultimate Team Reklamı, Tepkilerden Sonra Geri Çekildi

EA, Birleşik Krallık'taki büyük oyuncak mağazası Smyths'in dergisinde FIFA oyun içi satın alımlarını çocuklara pazarlayan reklamı, gelen tepkiler sonrasında geri çekti. Reklam, çocuklara "FIFA Puanlarını kullanarak paket açmalarını" öneriyordu ve bu paketlerden çıkan rastgele oyuncular da Ultimate Team (FUT) modunda kullanılabiliyor. FIFA Puanları ise markanın sanal para birimi ve gerçek para ile satın alınıyor.
EA, Eurogamer'a yaptığı bir açıklamada EA oyun ve deneyimlerini çocuklar tarafından görülecek kanallarda pazarlarken sorumluluklarını çok ciddiye aldıklarını ancak buna rağmen FIFA Puanları reklamlarının bazılarının gözükmemesi gereken ortamlarda görüldüğünü söyledi. Smyths ile beraber çalışarak 2020 kataloğunun geri kalan kopyalarında bu reklamın yer almamasını sağladıklarını belirten firma, gelecekteki yerleştirmeleri de inceleyeceklerini ve pazarlama çabalarının genç oyunculara karşı hissettikleri sorumluluğu yansıtması için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.
FUT paketleri, ganimet kutusu olarak adlandırılan bir oyun mekaniği türü. Bunlar pek çok popüler oyunda öne çıkan noktalarda bulunuyorlar ve genellikle de gerçek para ile yapılan mikro-işlemleri temel alıyorlar. Pek çok oyunda bu ganimet kutuları sadece görsel eşyalar verirken, bazılarında da oyun üzerinde önemli etkisi oluyor ve temel olarak kazanmak-için-para-öde işlevine dönüşüyorlar. FIFA'nın Ultimate Team modu da bunlardan biri.
Bu ganimet kutuları yayımcılar için muazzam bir gelir kaynağı konumunda. Sadece EA, bu alış-verişlerden milyarlarca dolar kazanıyor. 2019 finansal yılında firmanın 4,95 milyar net gelirinin %28'i FIFA, NHL ve Madden markalarının Ultimate Team modlarından gelmişti. Bu gelirin "önemli bir kısmı" da FUT'a ait.
Dünya genelinde pek çok resmi kurum, son yıllarda ganimet kutularını hedef aldı ve bazıları da bunun bir tür kumar olduğunu belirtti. Kutular pek çok ülkede eleştirilirken, Belçika 2018 yılında bu uygulamayı tamamen yasakladı.
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