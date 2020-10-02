Yayınlanan FIFA 21 Ultimate Team Reklamı, Tepkilerden Sonra Geri Çekildi

Çocuklara yönelik bir dergide yayınlanan ve görenleri FIFA 21 Ultimate Team için FIFA Puanı satın almaya teşvik eden reklam, tepkilerin ardından apar topar geri çekildi.

02 Ekim 2020 15:00

Levent Öztürk