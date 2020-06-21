Google'dan Sıra Dışı Bir Chrome Eklentisi: Link to Text Fragment

Google, sizi web sayfalarının belirli bir konumuna ulaştıran URL'ler oluşturan Chrome eklentisini yayınladı. Link to Text Fragment isimli eklenti, oldukça ilgi çekici görünüyor.
İnternet üzerinden paylaştığınız web sayfası bağlantıları, genellikle karşı tarafın sayfayı açmasını sağlamakla yetiniyor. Sayfanın belirli bir bölümünü paylaşmak istiyorsanız, alıcının sayfanın bu kısmını aratarak bulması gerekiyor. Google'ın yeni çözümü, sayfanın belirli bir bölümünü otomatik olarak vurgulayabiliyor.
Google'ın çok sayıda eklenti yayınlamadığını biliyoruz, bu yüzden eklentinin özel sayılabileceğini düşünüyoruz. Eklenti Google'dan geldiğinden, bir Firefox sürümü muhtemelen olmayacak.
Chrome 80 ve sonrasında desteklenen Link to Text Fragment (Metin Parçasına Bağlantı Ver) eklentisi, Chrome Web Store'dan indirilebiliyor. Bağlantı oluşturmak için web sayfasında birkaç sözcüğü seçip, sağ tıklayıp, "Copy link to select text" seçeneğine tıklayın. Özel bağlantı, panoya yapıştırılacak.
Eklenti açık kaynak kodlu olduğundan dileyen geliştiriciler, GitHub üzerinde kodlarını inceleyebilirler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın