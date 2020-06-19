Büyük Ekran Televizyon Satın Alırken Bunlara Dikkat Edin! İşte 4 Püf Nokta!

Eğer yeni bir TV almak istiyorsanız ve hangi boyutta olması gerektiği konusunda aklınızda soru işaretleri varsa bu rehber işinize yarayabilir. İşte büyük ekran televizyon satın alırken dikkat etmeniz gerekenler...