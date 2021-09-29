Google, Tarayıcısı Chrome'a "Windows 11 Makyajı" Yapmaya Hazırlanıyor

Google Chrome, kullanıcı arayüzü değişiklikleri ile düzenli olarak güncellenen bir tarayıcı. Ve şimdi bu tasarım değişikliklerine bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor. Tarayıcının mevcut tasarım dili, arayüz öğeleri için keskin kenarlar ve köşelere sahip. Ama Windows 11 için bir yenilik gelmek üzere. Menülerdeki yuvarlatılmış köşelerin, Windows 11'in tasarım diliyle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığı ortaya çıktı.
Reddit kullanıcısı Leopeva64-2 tarafından fark edildiği üzere, Windows 11'de Chrome için köşeleri yuvarlatılmış menüleri etkinleştirmeyi sağlayan bazı yapılandırma değişikliklerinin getirildiğini görülüyor. Koddaki ipuçlarına göre, menü yeniden tasarımı tüm Windows sürümlerinde kullanılabilecek. Söz konusu kodun bir parçasını yukarıda görebilirsiniz.
Chrome'un kararlı sürümünün köşeleri yuvarlatılmış menülere ne zaman geçeceği henüz belli değil. Microsoft Edge ise, yuvarlak köşelere zaten sahip.
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