Google ve Facebook'un Gizli Anlaşması Ortaya Çıktı

Facebook'un başı bir süredir mahkemelerle ağrıyor ve bu bir süre daha devam edecek gibi. Şirketin adını Meta olarak değiştiren ve Metaverse'ü tanıtan Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde de Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması için dava edilmişti. Şimdi ise ismi Google ile birlikte bir davada anılıyor.
İddialara göre Facebook, 2018 yılında Google'ın reklam pazarındaki hakimiyetini tehdit etmiş ve birtakım ayrıcalıklar talep etmiş. Bu konuda gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıkan Google ve Facebook, böylece bir nevi Amerikan reklam pazarını aralarında bölüşmüşler. Teksas ve diğer ABD eyaletleri tarafından bu konuda şikayet edilen Facebook ve Google'ın mahkemede konuya nasıl açıklık getireceği merakla bekleniyor.
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