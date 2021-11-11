Metaverse Nedir? Son Dönemde Herkesin Sorduğu Bu Soruya Cevap Veriyoruz!

Facebook ile gündeme gelen Metaverse kelimesi tam olarak ne anlama geliyor; neyi temsil ediyor? Metaverse'ün geçmişi nerelere dayanıyor? Metaverse hakkında bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik!

11 Kasım 2021 01:30

Levent Öztürk