Metaverse Nedir? Son Dönemde Herkesin Sorduğu Bu Soruya Cevap Veriyoruz!

Facebook ile gündeme gelen Metaverse kelimesi tam olarak ne anlama geliyor; neyi temsil ediyor? Metaverse'ün geçmişi nerelere dayanıyor? Metaverse hakkında bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik!

  • Levent Öztürk
Metaverse Nedir? Metaverse Ne Demek?
Shutterstock

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