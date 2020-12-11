Facebook'a "Instagram ve WhatsApp'ı Satın" Baskısı

Büyük teknoloji şirketleri, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de yurt dışındaki diğer ülkelerde, rekabete aykırı davranışlar nedeniyle son zamanlarda çok sayıda incelemeye tabi tutuldu. Yasa koyucular, özellikle Instagram ve WhatsApp gibi hizmetleri de satın alarak büyük bir tekel konumuna gelmiş olan Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin dağılmasını istiyor.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve New York Başsavcısı Letitia James liderliğindeki 48 eyalet avukatının Instagram'ın ve Whats'app'ın satın alınmasıyla ilgili sosyal medya devine karşı çok sayıda dava açmasıyla, Facebook için yasal zorluklar daha da artmış gibi görünüyor. Davalarda, şirketin rekabeti yasadışı yollarla bastırmak için bir "satın al veya öldür" stratejisine başvurduğu iddia ediliyor. Davada öne sürülen iddialara göre bu satın alma sonucunda Facebook'a rekabette büyük bir avantaj sağlandı ve kullanıcılara, reklam verenlere ve işletmelere daha az seçenek sunulduğu için sosyal medya firması tekel haline geldi.
FTC, diğer avukatlarla birlikte, şirketin Instagram ve WhatsApp'ı satmasını, "rekabeti yeniden tesis etmesini" ve bundan sonra rekabete aykırı davranışlarda bulunmasını yasaklamayı hedefliyor.
Facebook ise yaptığı açıklamada davayı sert bir dille eleştirdi. Zuckerberg, daha önce de bu tür davalara karşı şiddetle mücadele edeceğini, zira firmanın "varlığını" tehdit ettiklerini söylemişti.
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