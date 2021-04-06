Google ve Oracle Arasındaki 10 Yıllık Android Davası Nihayet Sonuçlandı

Google ve Oracle arasında 10 yılı aşkın bir süredir devam eden, defalarca karara bağlansa da itirazlarla bu kararların bozulduğu davada son söz söylendi. ABD Yüksek Mahkemesi, dava sonucunda Google'ı haklı bulduğunu açıkladı.
Oracle, Google'ı Java yazılımının kodlarını "çalarak" Android işletim sistemini bu kodların üzerinde inşa ettiğini savunuyordu. Federal telif hakları yasasının Google tarafından ihlal edildiğini söyleyen Oracle, internet devinden 30 milyar dolar civarında bir tazminat talebinde bulunuyordu.
Yargıç Stephen Breyer, 2'ye karşı 6 oyla alınan kararın sebebini şu sözlerle açıkladı: "Oracle'ın kodu hakkındaki telif hakkı iddiasını kabul etseydik, bu yazılım geliştirmenin önünü tıkayacak bir karar olurdu. Anahtarın tek bir elde bulunması doğru olmaz."
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