Google, Veri Merkezlerinde Yapay Zeka Kullanıyor

Google, veri merkezlerini neredeyse yapay zekaya teslim etmiş. Peki, yapay zekanın Google'daki görevi ne?

Google, veri merkezlerinde yapay zeka kullanıyor

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