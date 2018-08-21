Google, Veri Merkezlerinde Yapay Zeka Kullanıyor
Google, veri merkezlerini neredeyse yapay zekaya teslim etmiş. Peki, yapay zekanın Google'daki görevi ne?
Google'ın veri merkezlerinde binlerce sunucu bulunuyor ve Google Search'ten Gmail'e, YouTube'a ve aklınıza gelen tüm Google servislerine kadar her şey ile ilgili bilgiler bu sunucularda barınıyor. Pek tabii bu veri merkezilerinin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için serin tutulması gerekiyor. Google, bu önemli iş için yapay zekayı göreve getirmeyi uygun bulmuş. Bunun temelini birkaç yıl önce atan Google, şimdilerde kontrolü iyiden iyiye AI'a bırakmış.
Google'ın yapay zekaya bu denli güvenmesinin sebebi elbette çalışmanın arkasında Alphabet şirketlernden DeepMind'ın bulunması. Veri merkezinde bulunan yapay zeka sistemi, DeepMind'ın nöral ağlarından besleniyor ve bu sistem son birkaç aydır faal şekilde çalışıyor.
Soğutma görevini yapay zekaya bırakan Google, böylece yapılan küçük iyileştirmelerle ble önemli miktarlarda enerji tasarrufu sağlayabiliyor ve öte yandan karbon emisyonunu azaltıyor. Şöyle ki, son birkaç ayda yapay zeka sayesinde yüzde 30 oranında enerji tasarrufunda bulunulmuş.
Elbette her ne kadar Google, soğutma sistemini yapay zekaya vermiş olsa da denetlemeler insanlar tarafından yapılıyor. Yapay zeka sistemi kendi başına çeşitli eylemler uyguluyor, fakat insan operatörler her zaman denetlemek veya olası bir durumda işi ele almak için orada hazır bulunuyor.
Ercan Uğurlu
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