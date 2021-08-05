Microsoft, Ofise Dönüş Planlarına Aşı Olma Zorunluluğunu da Ekledi!

Microsoft, Ekim ayında tamamen ofislere dönmeye hazırlanıyor. Ama daha önemlisi, Microsoft çalışanlarının aşı olmaları artık zorunlu olacak!

Microsoft aşı kararını açıkladı: Artık zorunlu!

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