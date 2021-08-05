Microsoft, Ofise Dönüş Planlarına Aşı Olma Zorunluluğunu da Ekledi!

Microsoft, ofislere dönüş planını Ekim ayı olarak güncelledi. Daha da önemlisi, çalışanların COVID-19'a karşı tam aşı olmalarını isteyeceğini duyurdu. Yeni karar Eylül ayında yürürlüğe girecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Microsoft tesislerinde çalışanları ve konukları kapsayacak.
Şirket ayrıca, dönüş tarihi olarak 7 Eylül'ü belirtse de, bu tam bir dönüş olmayacak. Şirket, yüz yüze çalışma için ofislerinin tamamen yeniden açılmasını 4 Ekim'e kaydırıyor. Çok küçük çocukları olan ebeveynlerinse Ocak 2022'ye kadar evden çalışmasına izin verilecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Microsoft ayrıca tıbbi sorunları olan veya aşılanmamak için dini bir nedeni olan işçiler için de konaklama yeri ayarlayacak.
Şirketten yapılan açıklamada, "pandeminin başlangıcından bu yana yaptığımız gibi, yeni gelişmeleri yakından takip etmeye ve bu durum geliştikçe planlarımızı uyarlamaya, çalışan sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutmaya devam ediyoruz" denildi.
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