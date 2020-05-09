Google'dan Yeni Uygulama: Read Along

Google, çocuklarını evde eğlendirmek ve bu sırada da eğitmek isteyenler için yeni uygulaması Read Along'u yayınladı.

Google'dan Yeni Uygulama: Read Along

Evden çıkamadığınız için çocuklarınızı eğlendirecek veya eğitecek bir şeyler arıyorsanız, Google'ın yeni Read Along uygulaması ilginizi çekebilir.

Daha önce Hindistan'da Bolo adıyla çıkan uygulama, artık dokuz dilde (aralarında Türkçe yok) ve 180 ülkede kullanılabiliyor. Google'ın yapay zeka desteğiyle çalışan uygulama, çocukların ekrandakilere hangi cevabı verdiğini algılıyor ve Diya adlı sanal karakteriyle cevap veriyor.

Google'dan mühendis Zohair Hyder'e göre Diya, Google'ın metinden konuşmaya dönüştürme hizmetini ve konuşma algılama teknolojisini kullanarak öğrencilerin metinleri okumakta zorlanıp zorlanmadığını anlayabiliyor. Bunun ardından Diya, aynı bir öğretmen gibi durumu değerlendiriyor ve çocuğa yardımcı oluyor.

Çevrimdışı olarak çalışabilen Read Along içerisinde herhangi bir uygulama içi satın alma bulunmuyor (bu sayede çocuğunuz kredi kartınızdan alışveriş yapacak diye endişe etmiyorsunuz). Reklam göstermeyen uygulamayı kullanmak için Google hesabına ihtiyacınız yok. Konuşmalar, cihazda işlendiğinden Google'a gönderilmiyor. Uygulamanın geliştiricileri, yeni hikayelerin düzenli olarak ekleneceğinin sözünü veriyorlar.

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