Google, YouTube'u Alışveriş Platformuna Dönüştürmek İstiyor

Google, e-ticaret alanındaki Amazon ve Alibaba gibi rakipleri için meydanı bomboş bırakmak istemiyor. Firma, YouTube üzerinden alışveriş yapmaya yönelik bir işlevi test etmeye başladı bile.
Bloomberg'in "Google'ın planlarını yakından izleyen kaynaklara" dayanan raporuna göre YouTube'taki bazı içerik üreticilerinden videolarındaki ürünleri etiketlemeleri istendi. Bunun ardından Google'ın bu bilgileri analiz ve alışveriş araçlarında kullanacağı, bu şekilde bir e-ticaret kataloğu oluşturacağı söyleniyor. Google'ın Shopify entegrasyonuyla YouTube üzerinden satışı kolaylaştıracağı da belirtiliyor.
YouTube üzerinden satılacak ürünlerin YouTube'a nasıl gelir kazanacağı henüz belli değil. Bloomberg, YouTube'un içerik üreticiler için abonelik hizmeti sunduğunu ve abonelik ücreti üzerinden yüzde 30 kesinti yaptığını hatırlatıyor.
Yeni işlev Google'ın çevrimiçi alışveriş işine katkıda bulunabilir. Ancak alışveriş işlevinin ne zaman herkese sunulacağına dair bir bilgi henüz yok.
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