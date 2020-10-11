Sony Eski PS3, PSP, PS Vita Oyunlarını Tamamen Gözden Çıkardı

Sony, bir iddiaya göre eski PS3, PSP, PS Vita oyunlarını mobil ve web mağazalarından çok yakında kaldırabilir.

Sony, eskileri kaldırıyor iddiası

Sony, yeni nesil konsolunu satışa sunmaya hazırlanırken önceki nesil oyunlara verdiği desteği yavaşça geri çekmeye başladı. Yeni bir rapora göre Sony, PlayStation 3, PlayStation Portable ve PlayStation Vita oyunlarını bu ay mobil ve web mağazalarından kaldıracak.

Fransızca web sitesi Planète Vita'nın eline geçtiği iddia edilen epostaya göre Sony, ortaklarına bu konuyla ilgili bir eposta gönderdi. Epostaya göre Sony, 19 Ekim'de mobil ve web mağazalarını elden geçirecek. İddiaya göre web mağazası 19 Ekim'de, mobil mağaza ise 28 Ekim'de yenilenecek. Bu tarihlerden sonra PS3, PS Portable, PS Vita oyunları ve eklentileri, uygulamalar, temalar ve avatar'lar bu mağazalardan satın alınamayacak. Buna karşın Sony, tüm bu içeriklerin konsollar üzerindeki PlayStation Store'dan satın alınabileceğini ve hiçbirinin kaldırılmayacağını söyledi.

Geriye yönelik destek konusunda çok titiz olmayan Sony'nin eski oyunları kaldırması belki kabul edilebilir ancak uygulamaların, temaların ve fazlasının halen desteklenen konsollarda kaldırılması ilginç bir adım. Firmanın bu değişikliği yapmasının nedeni, bu işlevlerin web ve mobil mağazalarda kullanımının düşük olması olabilir. Elbette bu değişikliklerin hiçbirinin henüz resmi olarak açıklanmadığını unutmamakta fayda var.

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