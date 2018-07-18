Google'a AB'den 4,34 Milyar Euro Ceza
Google, Android'deki "hakimiyetini kötüye kullandığı" gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından cezaya çarptırıldı!
Google, mobil platformlardaki gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 4,34 milyar euro'luk bir cezaya çarptırıldı.
AB'nin rekor düzeydeki bu cezasının nedeni, Google'ın kendi arama ve tarayıcı uygulamalarını ön-yüklemeyi üreticilere şart koşması. Aksi halde üreticiler, Google Play mağazasını ve akış hizmetlerini kullanamıyorlar. Avrupa Birliği rekabet komiseri Margrethe Vestager'e göre Google, Android'i kullanarak arama motorundaki hakimiyetini sağlamlaştırıyor. Vestager, çoğu kullanıcının cihazla gelen uygulamayı kullandığını ve rakip uygulamaları indirmediğini söylüyor.
Ceza kararı, Avrupa komisyonu rekabet yetkililerinin Android üzerinde yaptığı 39 aylık bir incelemenin sonucu. Google ise verdiği bir cevapta kullanıcıların Google uygulamalarını silmekte özgür olduklarını söyledi ve Android'in üreticilerin cihaz maliyetlerini düşük tutmasını, esnekliği ise yüksek seviyede tutmasını sağladığını ileri sürdü.
Google'dan gelen açıklama, şöyle oldu:
"Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon'un kararını temyize götüreceğiz."
Zeynel A. Öztürk
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