Google'a AB'den 4,34 Milyar Euro Ceza

Google, Android'deki "hakimiyetini kötüye kullandığı" gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından cezaya çarptırıldı!

Google'a AB'den 4,34 Milyar Euro Ceza

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