Google'dan Avrupa'ya Android Resti!
Google, Avrupa'dan aldığı büyük cezalar karşısında, "Android uygulamaları silahını" çektiğini duyurdu!
Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği tarafından "mobil işletim sistemi pazarı üzerindeki hakimiyetini kötüye kullandığı" gerekçesiyle beş milyar dolarlık rekor bir ceza alan Google, bunun karşılığında Avrupa'daki iş modelinde değişikliklere gidecek.
Geçtiğimiz gün Google tarafından yapılan açıklamada bundan sonra telefon üreticilerine Avrupa'ya ihraç ettikleri cihazlarında Android işletim sistemini kullanmaları durumunda Android ile gelen Google Play Store, Google Haritalar, Gmail ve YouTube gibi Google uygulamaları için ayrıca bir lisans ücreti ödemek durumunda kalacaklar.
Bu lisansa dahil olmayan Google uygulamaları ise Google arama motoru uygulaması ve Google Chrome. Üreticiler, cihazlarına Google uygulamasını ve popüler tarayıcının Android sürümünü de eklemek istedikleri durumda ayrı bir lisans ücretini ödemeyi göze alacaklar.
Google'ın Android ekibinin başında bulunan Hiroshi Lockheimer, blog yazısında lisans uygulamasının 26 Ekim'den sonra başlayacağını açıkladı ancak lisans ücretlerinin miktarının ne olacağı konusunda herhangi bir yorum yapmadı.
"Google Arama ve Chrome'un birlikte işletim sistemine önyüklü olarak gelmesi geliştirme giderlerini karşılamamızı ve Android'in bedava olarak dağıtılmasını sağlıyordu. Bundan sonra Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne gönderilen cihazlar için bir ödemeli lisans anlaşmasını yürürlüğe koyuyoruz. Android ücretsiz ve açık kaynaklı olarak kalacak."
Google'ın bu hareketi bariz olarak Avrupa Birliği'nin Temmuz ayında verdiği rekor cezaya bir cevap olma niteliğini taşıyor. Android işletim sistemi üzerindeki iş modelinin rakiplerine haksız rekabet koşulları sağlaması nedeniyle ceza alan dev şirket, bunun karşılığında geçtiğimiz hafta Avrupa Genel Mahkemesi'ne kararın temyizi için istekte bulundu.
Google için bu karar, şirketin Avrupa'daki iş modelini değiştirecek kadar büyük bir etki oldu. Android'i bedava dağıtarak servislerinin kullanım oranını arttırmayı tercih eden dev şirket, bu sayede ana şirketi Alphabet'in yıllık 100 milyar dolar gelirinin %90'ını karşılıyor.
Rekabet etiği açısından her ne kadar tartışma konusu ve ceza sebebi olsa da bu iş modeli Google açısından büyük bir başarı oldu. 10 yıl önce ortaya çıkan Android, şimdi dünya üzerindeki her on akıllı telefondan dokuzunda kullanılıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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