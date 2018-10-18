Google'dan Avrupa'ya Android Resti!

Google, Avrupa'dan aldığı büyük cezalar karşısında, "Android uygulamaları silahını" çektiğini duyurdu!

Google, Avrupa için Ekstra Ücret Alacak

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

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