Google'dan Chrome İçin Yeni Fikirler!
Google, tarayıcısı Chrome için, rakiplerinin kullanmadığı çok farklı bir yöntem geliştirmenin peşinde!
- Levent Öztürk
Bir Google Chrome geliştirici ekibi, kullanıcıları saldırgan takip teknolojilerine karşı koruyan ancak Chrome'un hedefli reklamları göstermesini engellemeyen bir "privacy sandbox" fikri üzerinde çalışıyor. Bu plan, Google için büyük bir problemi çözmeyi amaçlıyor. Firma, reklamlardan para kazanıyor ve reklamlar, belirli kişilere gösterildiklerinde çok daha fazla işe yarıyor.
Ancak kullanıcılar genellikle hedef olmaya istekli değiller; Firefox ve Vivaldi gibi rakip tarayıcılar, bunun gerçekleşmesini önlemek için sürekli yeni özellikler ekliyorlar. Örneğin Firefox, artık varsayılan olarak tüm üçüncü parti takip cookie'lerini engelliyor ve hatta Facebook'u bile "kendi kutusuna" alarak sizi takip etmesini engelliyor.
Google, tüm cookie'leri engellemenin kullanıcıların yararına çalışmadığını çünkü bunun, kullanıcıların eşsiz donanım ayarlamalarını kullanarak bir profil oluşturanlar gibi daha kötü takip tekniklerinin kullanımını teşvik ettiğini söylüyor. Ayrıca Google'ın belirttiğine göre, eğer bir geliştirici bu tür bir yöntem kullanırsa, kullanıcının bu durumdan kaçabilmek için yapabileceği pek fazla bir şey bulunmuyor.
Google, hem kişiler hem de geliştiriciler için önemli bir problem olan bu konu için birkaç farklı yöntem öneriyor. Bunlardan bir tanesi, tarayıcının içerisinde makine öğrenimi kullanarak ilgi alanlarınızın analiz edilmesi. Benzer ilgilere sahip diğer insanlarla bir gruba yerleştiriliyorsunuz ve sadece bu grup verisi reklamcılar ile paylaşılıyor. Böylelikle de reklamcılar sizin kişisel tarayıcı aktivitelerinizi asla öğrenmiyorlar.
Reklam sahteciliğini (bir reklamı gerçekte görüldüğünden daha fazla kişi tarafından görülüyor gibi gösteren sahte tıklamalar) engellerken kullanıcıların gizliliklerini korumak için önerilen bir başka önlemde ise tarayıcı, kullanıcıları iki gruba ayıran bir "güven rozeti" veriyor: Güvenilen ve güvenilmeyen. Reklamcılar ve yayımcılar, bu rozeti kullanarak, bir kişinin tarayıcı alışkanları hakkında bilgi edinmeden reklam sahteciliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebiliyorlar.
Son olarak önerilen "gizlilik bütçesi" fikri, bir sitenin kullanıcılar hakkında bazı bilgileri toplamasına izin veriyor ancak tam bir profil oluşturacak kadar bilgi toplanamıyor.
Bu fikirlerin hayata geçip geçmeyeceğini, geçerse ne zaman ve nasıl geçeceği şimdilik belli değil. Sonuçta ortada, basitçe cookie engellemeden çok daha karmaşık bir sistem var. Ama işin içinde Google olduğunda, her an her şeyi bekleyebileceğimizi de artık biliyoruz...
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