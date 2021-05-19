Google'dan, Cilt Sorunlarına Yapay Zeka Destekli Çözüm

Google'ın sağlık hizmetlerine yönelik son atılımı, insanların cilt, saç veya tırnak durumlarını belirlemelerine yardımcı olmak için yapay zeka kullanan bir web aracı oldu. Şirket, I/O etkinliğinde aracın önizlemesini yaptı ve bu yılın sonlarında bir pilot uygulama başlatmayı planladığını açıkladı.
Aracın kullanımı şu şekilde: İnsanlar, ciltte ya da tırnaklarda sorunlu olan bölgenin üç adet resmini telefonlarının kamerası ile fotoğraflıyor. Daha sonra cilt tipleri ve diğer semptomları hakkında bir dizi soruyu cevaplıyorlar. Araç daha sonra, tanımak için eğitildiği olası koşulların bir listesini sunuyor.
Google Health baş sağlık görevlisi Karen DeSalvo, Google'ın cilt sorunlarının yaygınlığı nedeniyle, yapay zeka kullanarak bu sorunların üstesinden gelmeyi amaçladığını söylüyor: "İnsanlar cilt sorunlarıyla ilgili sorular sormak için Google'a geliyor. Yılda yaklaşık 10 milyar cilt durumu sorgusu alıyoruz." Dünyada önemli bir dermatolog eksikliği olduğunu söyleyen DeSalvo, bu aracın insanlara, kendi çevrimiçi araştırmalarını yapmak için saatler harcamak zorunda kalmadan potansiyel koşullar hakkında hızlı bir şekilde doğru bilgi edinmelerine yardımcı olacağını umuyor.
Ekip, modeli milyonlarca cilt problemi görüntüsü, binlerce sağlıklı cilt görüntüsü ve klinik ortamlardan alınan 65.000 görüntü ile eğitti. Model, olası koşulları önerirken yaş, cilt tipi, cinsiyet ve ırk gibi faktörleri hesaba katıyor. Google, çeşitli hastalardan alınan yaklaşık 1.000 cilt problemi görüntüsü üzerinde test edildiğinde, en iyi üç öneride yüzde 84 oranında doğru belirleme yapabiliyor.
Aslında yeni sistem, cilt koşullarını belirlemek için Google'ın yapay zeka araçlarını kullanan geçmiş çalışmasına dayanıyor. Şirket, derin öğrenme sisteminin ilk güncellemesini geçtiğimiz aylarda Nature Medicine'de yayınladı. Bu makale, sistemin 26 yaygın cilt hastalığını dermatologlar kadar doğru ve birinci basamak doktorlarından daha doğru bir şekilde tanımlayabildiğini gösterdi. Nisan ayında şirket, sistemin dermatolog olmayan doktorların cilt rahatsızlıklarını daha doğru teşhis etmesine yardımcı olabileceğini gösteren başka bir çalışma da yayınladı.
Google ayrıca, aracın bir sağlık hizmeti ortamında ne kadar iyi çalıştığını test etmek için Stanford Üniversitesi araştırma ekibiyle birlikte çalışıyor.
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