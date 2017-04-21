Google'dan Play Store'a Yenilik
Google, Play Store'un Uygulamalarım bölümünü yeniledi, kullanımını kolaylaştırdı!
Google, Play Store için yayınladığı bir güncellemeyle "Uygulamalarım" bölümünün yönetimini çok daha kolay bir hale getirdi.
Yeni görünümde Güncellemeler sekmesi altında hangi uygulamalarınız güncellemelerin hazır olduğunu görebiliyorsunuz. Yüklü sekmesi altında cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaları, Kütüphane sekmesi altında ise şimdiye kadar yüklediğiniz tüm uygulamaları görüyorsunuz. Son olarak Beta sekmesi, sahip olduğunuz beta uygulamaları listeliyor.
Yüklü uygulamalar sayfasını artık birkaç farklı şekilde, alfabetik olarak, son güncelleme sırasına, boyuta veya son kullanım tarihine göre sıralamanız mümkün. Boyuta göre sıralama, cihazda yer açmak için işe yarayabilir. Son kullanıma göre sıralayabilme ise yükleyip, unuttuğunuz uygulamaları ortaya çıkarmaya yarayabilir.
Bu yenilikleri Android'li telefonunuzda veya tabletinizde henüz görmüyorsanız, muhtemelen birkaç gün içinde görmeye başlayacaksınız.
Zeynel A. Öztürk
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