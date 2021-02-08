Google'ı Bekleyen Büyük Tehlike: Yaprak Dökümü, Google'ı Korkutuyor!

Google, geçtiğimiz aylarda yaşanan "kovma" olayının bu noktalara geleceğini herhalde tahmin bile edemezdi. İnternet devi Google, şimdi olası bir "yaprak dökümü" ile karşı karşıya...