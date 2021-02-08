Google'ı Bekleyen Büyük Tehlike: Yaprak Dökümü, Google'ı Korkutuyor!

Google, geçtiğimiz aylarda yaşanan "kovma" olayının bu noktalara geleceğini herhalde tahmin bile edemezdi. İnternet devi Google, şimdi olası bir "yaprak dökümü" ile karşı karşıya...

  • Ercan Uğurlu
Google'da 2 Önemli Mühendis İstifa Etti

Google, kısa bir süre önce tartışmalara yol açan bir ayrılığa sebep olmuştu. Şirkette uzun yıllardır yapay zeka davranış biçimi ve AI etik araştırmacısı olarak çalışmalarını sürdüren Timnit Gebru'nun görevden alınması, diğer mühendisleri de olumsuz etkilemiş durumda. Bunun neticesinde de 2 önemli mühendis, Google ile yollarını ayırma karar aldı ve şirketten istifa etti.

2 önemli Google mühendisinin, Timnut Gebru'nun geçtiğimiz aralık ayında şirketten kovulmasının ardından istifa kararı aldığı bildiriliyor. 16 yıldır Google'da mühendislik ekibinin başında olan David Baker ve yazılım mühendisi olarak rol alan Vinesh Kannan, çareyi Google ile yollarını ayırmakta bulmuş. İkilinin istifa nedeni ise, Gebru'nun ayrılışının ardından Google çalışanı olarak devam etme isteklerinin kalmamış olması.

Google'ın şimdiki korkusu, bu istifa dalgasının diğer mühendislere de yansıması. Eğer olurda bu istifalar devam ederse, Google, Timnit Gebru'yu işten atmanın bedelini bir hayli ağır ödeyebilir.

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