Apple'la Dalga Geçen, Servet Değerinde "Akılsız" Saat: Infinite Upgrade

H Moser'in küçük bir servet karşılığında satın alınabilen yeni saati, akıllı olmasa da, Apple'ın akıllı saati Apple Watch ile ilginç bir yöntemle dalga geçiyor

  • Levent Öztürk
Apple'la Dalga Geçen "Akılsız" Saat

Zaman zaman Swiss Alp analog saatleri ile Apple'ı "taşlayan" lüks saat üreticisi H Moser, Apple cihazlarda sıklıkla gördüğümüz sürekli olarak dönen bir yükleme çarkına ve 30.800 dolar fiyat etiketine sahip olan yeni saati ile bir kez daha teknoloji firmasına göndermede bulunuyor.

Hodinkee tarafından bildirildiği üzere Infinite Upgrade isimli saat, saati göstermek için firma yazılımı güncellemesine ihtiyaç duyan akıllı saatlerle alay ediyor. Her ne kadar bu saatte Apple'ın saatlerini andıran bazı tasarım parçaları olsa da, herhangi bir "akıllı" özelliğe sahip değil; sadece iki saat kolu ve saniyeleri sayan "tanıdık yükleme çarkı" ile zamanı gösteriyor.

Apple Watch 6 her zaman açık olan ve firmanın şu ana kadarki en parlak ekranı olan Retina Display'e sahip olsa da, Infinite Upgrade'in yüzü, var olan ışığın %99,965'ini emebilen bir malzeme olan Vantablack ile kaplı. Ayrıca bu, H Moser'in ilk "ilginç" saati de değil. Firma, 2017 yılında gerçek bir İsviçre peynirinden bir kenara sahip olan bir saat üretmişti.

Vantablack kaplama, bu saatin muazzam fiyat etiketinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu malzeme, bir renk pigmenti değil ve aslında "yapay olarak büyütülmüş bir karbon nanotüp ormanından" oluşuyor.

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