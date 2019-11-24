Google'ın Android Ödülleri Zengin Ediyor!

Google'ın Android Güvenlik Ödülleri programı 2015'ten bu yana faaliyetini sürdürüyor. Şimdiye kadar güvenlik açıklarını bulan kişilere milyonlarca dolar dağıtan program, biraz daha genişletildi ve böylece en yüksek ödül 1,5 milyon dolara ulaştı.
Bu en yüksek ödülü kazanmak için elbette çok özel bir iş başarmanız gerekiyor. Google, "Pixel cihazlarda Titan M güvenli öğesini tehlikeye atan kalıcı zincir ile tam zincir uzaktan kod çalıştırma" işini başarana 1 milyon dolar ödeyeceğini söylüyor. Titan M yongası, ilk olarak Pixel 3'te kullanılmıştı. Eğer açığı "özel güvenlik ön izleme sürümlerinde" bulursanız, toplam ödül 1,5 milyon dolara yükseliyor.
Google, geçtiğimiz 12 ay içerisinde toplam 1,5 milyon dolar ödül dağıttığını söylüyor. Bu süre içerisinde dağıtılan en yüksek para, 161.337 dolar idi. Açık başına düşen ortalama ödül ise 3.800 dolar.
Google, en yüksek ödülün yanında yeni ödül kategorilerini de tanıttı. Bunlar arasında kilit ekranını aşma, veri sızdırmayla ilgili açıklar bulunuyor. Bu tür açıklar için verilecek ödül, 500.000 doları geçiyor.
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