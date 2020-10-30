Chrome'daki Sekme Kalabalığına Microsoft Edge'den "Dikey Çözüm"

Microsoft, Edge tarayıcısında artık Chromium motoru kullanıyor ve firma yeni web tarayıcısına her geçen gün yeni özellikler ekliyor. Şimdiye kadar eklenen özelliklerin çoğu Chrome'a yetişmek için yapılan hamlelerdi, ancak zaman zaman Edge'de olup da Chrome'da olmayan özellikler de ekleniyor.
Şu anda beta programında olan yeni Edge sürümünde test edilmekte olan dikey sekme seçeneği, buna en güncel örnek. Dikey hizalama, çok sayıda sekmeyi yönetmeyi kolaylaştırmak için bir yöntem sunuyor. Geleneksel yatay sekme düzenlemesiyle ilgili sorun, sekmelerin tarayıcı penceresine sığmasını sağlamak için birkaç sekme açıldıktan sonra başlıklarının küçültülmesinin gerekmesi. Böyle olunca, bir bakışta hangi sekmede hangi web sayfasının olduğunu anlamak zorlaşıyor. Google, bunun için sekme çubuğunu kaydırılabilir hale getirmeyi seçti, ancak Microsoft'un farklı bir yaklaşımı bulunuyor. Edge'in beta sürümüne açık sekmeleri tarayıcı penceresinin sol tarafında bir panoda gösterme seçeneği eklendi.
Yatay yerine dikey dizilim
Bu yeni özellik şu anda yalnızca beta sürümünde mevcut olsa da, uyumlu bir Edge sürümü çalıştıran herkesin kolayca denemesi mümkün. Ayarlar menüsünün "Görünüm" bölümündeki "Dikey sekmeler" seçeneğini etkinleştirmek yeterli. Edge penceresinin sağ üst köşesindeki basit bir geçiş düğmesi, yatay ve dikey sekmeler arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Yatay sekmelerde olduğu gibi, dikey modda da sekmelerin yerleşimini düzenlemek mümkün. Boyutunu da tek tıklama ile değiştirebiliyorsunuz.
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