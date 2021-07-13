Google'ın Geliştirdiği Yeni Makine Öğrenimi Sistemi İçin Ger Sayım Başladı

Makine öğreniminin (ML - Machine Learning) kullanımı, çoklu kullanım durumları için çeşitli uygulamalarda oldukça yaygın hale geldi. Cihazlarda entegre olarak bulunan ML seçenekleri, düşük gecikme süresi ve internet bağlantısına bağımlılık eksikliği gibi nedenden dolayı sunucu tabanlı muadili yerine tercih edilirken, birçok dezavantajı da var. Google, bu yıl içinde gelecek olan Android ML Platformu ile bu zorlukların üstesinden geleceğini söylüyor.
Uygulamalarında "cihaz üzerinde makine öğrenimi" çözümlerini uygularken geliştiricinin karşılaştığı sorunlardan bazıları, APK'nin boyutunu artırmaları, zayıf donanımların performansı etkilemesi ve geliştiricilerin daha fazla cihazı ve kullanıcıyı hedeflemek için eski API'leri kullanmalarından dolayı daha fazla gelişmiş özelliklerin eklenememesi.
Google, tüm bu sorunları, güncellenebilir ve entegre bir cihaz çıkarım yığını olarak övdüğü Android ML Platformu ile çözmeyi hedefliyor. TensorFlow Lite ikili dosyaları zaten işletim sisteminde mevcut olacağından dolayı APK'lerin makine öğrenimi kitaplıkları içermesi gerekmeyecek. Performans, diğer şeylerin yanı sıra donanım hızlandırmanın otomatik olarak tetiklenmesini içeren sistem tarafından yönetilecek ve optimize edilecektir. Ayrıca, birden fazla Android sürümüne yayılan standart bir Sinir Ağları API'si de bu sistemde yer alacak.
Daha da önemlisi, bu API, bir işletim sistemi güncellemesi yayınlamak yerine güncellemelerin Google Play Hizmetleri aracılığıyla sunulabilmesi anlamında işletim sisteminden ayrılacak. Aynı şekilde Google, sürücü güncellemelerinin aynı şekilde teslim edilebilmesi ve işletim sistemi güncellemelerine olan bağımlılığın azaltılması için yonga seti üreticileriyle de işbirliği yapıyor.
Google, Android ML Platformunun bu yıl içinde kullanıma sunulacağını, ancak daha erken test etmek isteyenlerin erken erişim programına buradan kaydolabileceğini söylüyor...
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