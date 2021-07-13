Google'ın Geliştirdiği Yeni Makine Öğrenimi Sistemi İçin Ger Sayım Başladı

Google, cihazın kendi içinde çalışacak ve internet gibi dış etkenlere bağımlı olmayacak yeni Makine Öğrenimi sistemini tanıttı!

13 Temmuz 2021 17:02

Levent Öztürk