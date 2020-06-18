Google'ın GmaiL'e Getireceği Yeni Özellik, Zoom'un Keyfini Kaçırabilir

Google, teknoloji alanındaki gücünü kullanarak Zoom'u zorlamanın yeni bir yolunu buldu: Yakında Gmail üzerinden Google Meet'i yüklemeye bile gerek kalmadan toplantılara katılabileceksiniz.

Gmail yakında Meet işlevi sunacak

İnternet üzerinden toplantı düzenleme son yıllarda yükselişteydi. Video konferans uygulamaları, dünya çapındaki korona virüsü salgınıyla birlikte iyice yaygınlaştı ve Google Meet, Zoom gibi yazılımlar, birçoğumuzun bildiği şeyler haline geldi.

Google Meet'in yalnızca iş amaçlı olarak kullanılmadığının farkında olan Google, toplantılara katılmayı ve toplantı başlatmayı daha kolay hale getirecek adımlar atıyor. Telefonlarda Gmail'e eklenecek bir işlev, gelen kutusunun altında bir Google Meet sekmesini görmenizi sağlayacak. Toplantılara kolayca erişmeyi sağlayan bu işlev için Google Meet uygulamasının yüklü olması gerekmiyor. Sekmeye dokunduğunuzda planlanan toplantılar Google Takvim üzerinde görünecek ve buradan tek bir dokunuşla toplantıya katılmak veya toplantı zamanını planlamak mümkün olacak.

Elbette herkes Google Meet'i kullanmak istemeyebilir ve bu durumda böyle bir sekmenin görünmesi rahatsız edici olabilir. Neyse ki Meet sekmesini Gmail ayarlarından devre dışı bırakmak mümün olacak.

Google Meet sekmesinin "önümüzdeki haftalarda" mobil kullanıcılara görünmeye başlayacağı söyleniyor.

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