Google'ın Inbox'u Artık iPhone X'i Destekliyor!
Google'ın Inbox by Gmail uygulaması, iPhone X'in çentiğini destekleyen uygulamalar arasına eklendi!
Apple, yaklaşık iki ay önce yaptığı bir duyuruyla tüm iOS uygulamalarının iPhone X'in çentiğini desteklemesi gerektiğini söylemişti. Açıklamaya göre bu gereksinim, Temmuz'un başında yürürlüğe girecekti.
Temmuz'un ilk haftası yavaşça geride kalırken bir dizi uygulamanın iPhone X'in çentikli ekranına destek sunmaya başladığı fark edildi. Bu uygulamalardan biri olan Inbox by Gmail, yeni 1.3.1.3.180617 sürümünde iPhone X'i desteklemeye başladı. Sürüm geçmişine bakıldığında son güncellemenin yalnızca iPhone X desteğini getirdiğini görüyoruz. Daha önceki güncellemelerin neredeyse hepsinin "Hata onarımları ve performans geliştirmeleri" sunduğuna bakarsak, bu son güncelleme sadece iPhone X'e adanmış görünüyor.
iPhone X desteği, ekranın üst ve alt kısmındaki siyah çubukların ortadan kalkacağı ve ekran alanının en verimli biçimde kullanılacağı anlamına geliyor.
Bu arada yeni güncellenen Gmail uygulamasının önemli mesajlar için yüksek öncelikli uyarı desteği sunmaya başladığını ekleyelim.
Inbox by Gmail for iOS'u denemek istiyorsanız, onu App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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