Google'ın iOS Uygulamasına Sakladığı Gizli Oyun Ortaya Çıktı

Google, yıllar boyunca Pac-Man, Atari Breakout ve hatta bir DVD ekran koruyucu gibi gizli sürpriz yumurtalarla kullanıcıların karşısına çıktı. Şimdi sırada, eğlenceli bir tilt oyunu var. iPhone üzerindeki Google uygulamasının içine gizlenen tilt oyunu, meraklısına hoş saatler yaşatacak gibi görünüyor.
Ancak, her sürpriz yumurtada olduğu gibi, bu oyunu da açmak için biraz uğraşmak gerekiyor. Birkaç tuşa basarak veya bir arama metni yazarak ekrana getirmek mümkün değil. Google bu sefer işleri biraz daha zorlaştırmayı tercih etmiş gibi görünüyor.
Öncelikle App Store'a bağlanıp Google uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmanız. Eğer yüklü değilse, uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Daha sonra, Sekmeler bölümüne gidiyorsunuz.
Bu bölüme gelince, ekranın altında bazı şekiller göreceksiniz. Bunları görünce, ekranın altından yukarıya doğru kaydırın. Şekiller, tilt kanatlarına dönecek. Ekranın sağ veya soluna dokunduğunuzda ise kendinizi bir tilt oyununun içinde bulacaksınız. Bundan sonrası, topu yuvarlamak ve sağa sola çarptırarak puan kazanmak şeklinde ilerliyor.
Oyun, özellikle yüksek bir puanı geçmeye çalıştığınızda garip bir şekilde bağımlılık yapıyor. Yalnızca iOS 13 ve üstünü çalıştıran iPhone'larda mevcut, iPad'de çalışmıyor. Bir kuyrukta beklerken veya metroda giderken zaman öldürmek için ideal...
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