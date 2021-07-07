Google'ın iOS Uygulamasına Sakladığı Gizli Oyun Ortaya Çıktı

Google, iOS uygulamasının içine gizlediği oyun ile kullanıcılarına hoş bir sürpriz yaptı. İşte Google'ın gizli oyunu ve ona ulaşmanın yolu...

Google'ın iOS Uygulamasına Sakladığı Gizli Oyun

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