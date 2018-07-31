Google'ın Klavyesinden "Ayıp" Öneri!

Bir Android kullanıcısının klavyesi, önerdiği bir kelime ile ilginç bir kazaya yol açacaktı!

Google'ın Klavyesinden "Ayıp" Öneri!

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