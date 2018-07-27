Google'ın Lenovo Markalı Akıllı Ekranı Hazır
Google'ın ilk "akıllı ekranı" sonunda hazır. İşte merakla beklenen cihazın sundukları...
Google'ın Smart Display'i aylar süren bekleyişin ardından satışa sunuldu. Ocak ayında CES'te tanıtılan cihazlar, akıllı hoparlörlere yeni bir yön verme arayışında.
Google, yeni cihazlarında işin ağır kısmını donanım ortaklarına yaptırıyor. Firmanın CES'te gösterdiği cihazlar, Lenovo, JBL ve LG tarafından üretilmişti. Cihazlar arasında en hoş görünen Lenovo'nun adını taşıyor ve sekiz inçlik sürüm, 200 dolardan satışa sunuluyor. 10 inçlik modelin fiyatı ise 250 dolar olacak ve üç aylık YouTube Premimum'u içerecek. Diğer cihazların "yakında geleceği" belirtilmekle yetiniliyor.
Amazon Echo Show veya Spot'u bilenler, Google'ın akıllı ekranlarının ne sunacağını aşağı yukarı kestirebilir. Haberler, müzik, podcast'ler, yemek tarifleri gibi içerikler, görsel öğelerle birlikte bu cihazların odak noktasında. Google'ın Amazon karşısındaki en önemli avantajı ise YouTube. Devasa video platformuna erişebilme, Google'ın yeni donanımının Amazon karşısında güçlü olmasını sağlayacak.
Tüm bunlara karşın Echo Show ve Google Smart Display'in akıllı ev özellikleriyle donatılmış hantal birer tablet oldukları da iddia edilebilir.
Zeynel A. Öztürk
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