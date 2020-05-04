Google'ın Mesajlaşma Uygulaması Messages, Önemli Bir Virajı Döndü

Google'ın mesajlaşma uygulaması Messages, Play Store üzerinde 1 milyar indirmeyi geçti. Bir yıldan kısa süre önce uygulama bu sayının anca yarısına ulaşabilmişti. Bu durum Mountain View merkezli firmanın uygulamaları için sıradan gibi görünse de, Google Messages uygulaması için kayda değer bir başarı olduğunu belirtmekte fayda var.
Genellikle, Google uygulamalarının büyük bir kısmı Android telefonlarda yüklü olarak sunuluyor. Ancak üreticiler, SMS mesajları için kendi mesajlaşma uygulamalarını yükleyerek telefonları sundukları için, Messages uygulaması ile gelen çok az telefon var. Bunların başında da Pixel ve Android One cihazları geliyor.
Kısacası, Google Messages uygulamasının Android kullanıcıları arasında popüler olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu da, düzenli olarak karanlık mod gibi yeni özelliklerle güncellenen temiz ve kolay kullanılabilir ara yüzüne, dahili markup aracı ve internet arayüzüne bağlı olarak görülebilir. Uygulama, bazı bölgelerde taşıyıcıya bağlı olmadan RCS mesajlaşmayı da destekliyor.
Eğer telefonunuzda Messages uygulaması bulunmuyorsa, denemek için Play Store üzerinden indirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın