Koronavirüs Döneminde En Çok Talep Gören Teknolojik Ürünler Neler Oldu?

COVID-19 pandemisi ile evde kalanların ve evden çalışanların sayısı artarken, görüntülü görüşme uygulamaları ve oyunlara olan ilgi de paralel bir artış gösteriyor. Peki, korona virüs döneminde en çok talep gören teknolojik ürünler neler oldu?