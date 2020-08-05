Denizin Ortasında Mahsur Kalan İkiliyi Galaxy S10 Kurtardı

Samsung'un üst seviye Galaxy akıllı telefonlarının pek çoğu toz ve su dayanımı için IP67/68 derecesi ile geliyor ve bu özellik sadece günlük kullanımda değil, acil durumlarda da oldukça işe yarıyor. Kısa bir süre önce denizde mahsur kalan Avusturalyalı bir çift, Galaxy S10'un yardımı ile kurtarıldı.
Olay Queensland, Avusturalya sahilinin açıklarında gerçekleşti. Jessica ve Lindsay, ailelerinin botu ile Cairn, Queensland sahilinin 38 kilometre açığında bulunuyordu. Bu konum, Büyük Set Resifi ile biliniyor. Bir sorunun ortaya çıkması ve botlarının motorunun çapa kablosuna dolanması ile suya düştüler ve dalgalarla boğuşmaya başladılar. Botları ters döndü ve bu durum da can yeleklerini veya Acil Durum Konum Gösterme Radyo Fenerini (EPIRB) almalarına fırsat tanımadı.
Ancak Jessica, Galaxy S10'una ulaşmayı başardı ve botları ters döndükten sonra acil yardım hizmetini hem arayarak hem de mesaj göndererek bilgilendirebildi. Yerel emniyet amiri ile konuştuktan sonra GPS ve Google Haritalar'ı kullanarak konumlarının ekran görüntülerini paylaştılar. Bu bilgi, helikopterin ve bot acil yardım ekiplerinin çifti bulmalarına yardımcı oldu. O sırada hava karanlık olduğu için de Galaxy S10'un LED flaş ışığını kullanarak kurtarma ekiplerine yol gösterdiler.
İkili, kurtarılmadan önce saatlerce suda kaldı. Özellikle botlarının ters dönmesinden önce yaklaşık iki metrelik bir köpek balığı gördükleri için de pek rahat olmadıklarını söylüyorlar.
Yaşanan olay, sadece güvenliğin önemini değil, sıra dışı durumlarda su geçirmezlik özelliğinin önemini göstermiş oldu. Söylenilene göre Jessica'nın Galaxy S10'u, tuzlu deniz suyunda kaldıktan sonra bile halen normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
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