Google'ın Öldürdüğü Uygulamalara Bir Yenisi Daha Eklendi

Google'ın son zamanlarda geliştirmekten vaz geçip apar topar iptal ettiği uygulamalar listesine yeni bir uygulama daha eklendi. Firmanın Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisine dayalı Measure uygulaması Google uygulama mezarlığında Google Clips, Google Daydream, Google Goggles ve diğerlerinin yanında yerini aldı.
Measure uygulaması, Android telefonunuzun kamerasıyla bir nesnenin boyutlarını hesaplamak için ARCore özelliklerini kullanıyordu. Ekranda iki noktayı basitçe çizerek ölçümler almak mümkün oluyordu. Çok doğru olmasa da yine de iyi bir sonuç verebiliyordu. Google, milyonlarca ARCore uyumlu akıllı telefona bu uygulamayı yüklemişti.
Son birkaç yılda Google, uygulamanın kullanıcı arayüzünü ve performansını iyileştirdi. Ancak, güncellemeler çok sık gerçekleşmiyordu ve şimdi şirket nihayet Measure uygulamasının fişini çekmeye karar verdi. Halihazırda cihazında bu uygulama yüklü olanlar ise kullanmaya devam edebiliyorlar; sadece artık güncelleme beklememeleri gerekiyor.
Elbette bu uygulamanın birçok alternatifi de bulunuyor ancak Google'ın son zamanlarda yaptığı uygulama katliamı, ilgi çekici...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın