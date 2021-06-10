Geçtiğimiz Gün Yaşanan İnternet Kesintisi, Tek Bir Kişi Yüzünden Yaşanmış!

Geçtiğimiz Salı günü Dünya genelinde yaşanan internet kesintisinin sebebinin, sadece tek bir kişi olduğu açıklandı: İşte tek bir kişinin koca interneti birbirine karma hikayesi...

  • Levent Öztürk
Bütün interneti bir kişi çökertmiş!
Shutterstock

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