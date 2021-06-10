Geçtiğimiz Gün Yaşanan İnternet Kesintisi, Tek Bir Kişi Yüzünden Yaşanmış!

Geçtiğimiz Salı günü, pek çok dev web sitesi ve önemli hizmet de dahil olmak üzere, yüzlerce web sitesi ve hizmete uzun süre erişim sorunu yaşanmıştı. Altyapı sağlayıcısı Fastly'nin söylediğine göre, Salı günü dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden bazılarının çalışmasını engelleyen küresel internet çökmesinin nedeni sadece tek bir kişiymiş!
8 Haziran saat 13.00'te dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, "bağlantı hatası" yazan bir mesajla karşılaştı. Twitch, Reddit, Amazon, Hulu, Spotify ve Birleşik Krallık hükümet web sitesi de dahil olmak üzere dünyanın en önemli ve etkili web sitelerinin yanı sıra Financial Times, CNN, BBC ve New York Times gibi medya kuruluşları da karanlığa gömüldü.
Kesintiye, bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı olan Fastly'deki bir sorun neden oldu. Sonuç olarak, hata ağlarının yüzde 85'ini etkileyerek Boston ve Bogota'dan Tokyo ve Toronto'ya kadar olan internet kullanıcılarını etkiledi. Bu arada, Berlin ve Pekin gibi diğer bazı şehirler ise etkilenmedi.
Fastly ağın büyük bir kısmını bir saat içinde geri yüklemeyi başardı ve rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Ama asıl ilginç açıklama sonrasında geldi: Yaygın kesintinin tek bir müşterinin ayarlarını değiştirmesinden kaynaklandığı ve bunun Mayıs 2021'de bir yazılım güncellemesinde tanıtılan gizli bir hatayı tetiklediği açıklandı. Bu kişinin bir saat boyunca nasıl bir güce sahip olduğu ise bilinmiyor.
Fastly Mühendislik ve Altyapı Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Rockwell yaptığı açıklamada, "8 Haziran'da geçerli bir müşteri yapılandırma değişikliği tarafından tetiklendiğinde ortaya çıkan keşfedilmemiş bir yazılım hatası nedeniyle küresel bir kesinti yaşadık" dedi. "Bu kesintiyi tetikleyen belirli koşullar olsa da, bunu tahmin etmeliydik."
Fastly ofislerinde şüphesiz stresli bir gündü, ancak San Francisco merkezli şirket için tamamen kötü bir haber olduğu söylenemez. Belki de şaşırtıcı bir şekilde, Fastly'nin hisseleri kesintinin ardından yüzde 11 arttı. Yükselişin arkasındaki nedenler pek çok farklı kaynağa sahip olsa da, muhtemelen sorunun ne kadar sorunsuz çözüldüğünün bir yansıması olarak da yorumlanabilir. Ayrıca bu sorun, Fastly'nin hizmetlerinin internet altyapısının günlük işleyişi için ne kadar hayati olduğuna da dikkat çekti.
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