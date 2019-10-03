Google'ın Password Checkup'ı Rütbe Atladı
Google'ın parola güvenliğini kontrol eden eklentisi, Chrome'un doğal bir işlevi haline geliyor!
Google bu senenin başlarında ortaya çıkardığı Password Checkup eklentisiyle parolanızın daha önce ele geçip geçmediğini kontrol etmenizi sağlayan bir hizmet sunmuştu. Firma, bu teknolojiyi şimdi kendi parola yöneticisine taşıyor.
İşlev parolanızın daha önce sızıp sızmadığını söylemekle kalmıyor, parola yöneticisindeki parolaları karşılaştırarak aynı parolanın farklı web sitelerinde kullanılıp kullanılmadığını da söylüyor. İşlev, tahmin edilmesi kolay, zayıf parolalar kullandığınızda sizi uyarıyor. Bu özelliklerin ilk kez sunulmadığını söylemekte fayda var. LastPass gibi parola yöneticileri, güvenlik kontrolü işleviyle güvenliği yetersiz olan parolalarınızı bulmanızı sağlayabiliyorlar.
Google, Password Checkup'ın bir eklenti yerine dahili bir özellik haline geleceğini de duyurdu. Böylece Chrome kullanıcıları, eklenti yüklemeye gerek kalmadan parolalarındaki güvenlik sorunlarını giderebilecekler.
Parolalarınızı kontrol etmek istiyorsanız, Google'ın parola yöneticisini ziyaret edebilirsiniz.
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