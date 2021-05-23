Google'ın Pixel 6 Amiral Gemisinden Yeni Sızıntılar Gelmeye Devam Ediyor

Google'ın yaklaşmakta olan telefonu hakkında söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay cihaz için olası bir özel çip seti hakkında söylentiler duyulurken, sızıntılar da paylaşılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Jon Prosser, firma içi bilgilere dayalı olarak bir dizi görsel paylaştı. Bugün ise Digit, tanınmış sızıntı kaynağı Steve H.McFly (@OnLeaks) ile işbirliği içinde daha fazla bilgi ve daha ayrıntılı görseller paylaştı.
Bu yeni haber, Prosser'ın büyük çaplı bir yeniden tasarım hakkındaki bilgilerini doğruluyor ve arama devinin 2021 serisinde geniş ekranlı bir üst seviye telefonu tanıtacağını öne sürüyor. Şirket aynı zamanda "XL" takma adından da uzaklaşıyor gibi görünüyor ve daha büyük cihazlar için "Pro" markasını kullanarak üst seviye telefonların teknik özelliklerine işaret ediyor.
Tasarım açısından telefonun, cihazın arka kısmında genişliğini kapsayan yatay bir tümsek biçimi ile Pixel serisinde bir ilk olan üçlü kamera düzenini barındırması bekleniyor. Bu kamera yuvasının bir ana geniş açılı kamera, telefoto yetenekleri için bir periskop lens ve üçüncü bir bilinmeyen ünite sunduğu söyleniyor. Yine de üçüncü lensin ultra geniş açılı bir birim olduğunu tahmin edebiliriz. Arka kısım, görsellerde görüldüğü gibi muhtemelen çift tonlu bir renge sahip olacak.
Ön tarafta ise Pixel 6 Pro'nun öne bakan kamera için delikli bir kesime sahip 6,67 inç kavisli bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak haber, panelin yüksek yenileme hızı olmayabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, cihaz üstte ve altta stereo hoparlörlerle sunulabilir ve bunun da Pixel kullanıcılarının beğeneceği bir şey olacağını söyleyebiliriz. Telefonun kablosuz şarj özelliği de sunduğu söyleniyor. Haberde, şirketin Pixel 6 serisiyle bir ekran içi parmak izi sensörünü de kullanıma sunabileceği ekleniyor.
Şu anda iç donanımı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamasına rağmen, Mountain Viewli şirketin Pixel serisini şirket içi özel bir çip üzerinde çalıştığı biliniyor. Henüz cihaz için erken olduğu düşünüldüğünde, önümüzdeki aylarda daha fazla sızıntı görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
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