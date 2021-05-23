Google'ın Pixel 6 Amiral Gemisinden Yeni Sızıntılar Gelmeye Devam Ediyor

Google'ın, iddia edilen ismi ile yeni amiral gemisi Pixel 6 Pro hakkında yeni sızıntılar ve görseller gelmeye devam ediyor.

23 Mayıs 2021 14:02

Levent Öztürk