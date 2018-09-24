Google'ın "Pixel Stand" İsimli Cihazı Sızdı
Google'ın "Pixel Stand" isimli cihazı, gelecek ay tanıtılacak Pixel 3 etkinliği öncesinde sızdırıldı.
Şu sıra akıllı telefon tarafında tüm teknoloji severler iki büyük lansmana kitlenmiş durumda. Biri Huawei Mate 20 lansmanı, bir diğeri ise Google Pixel 3 tanıtımı. Her iki etkinlik de ekim ayında düzenlenecek. Huawei, 16 Ekim'de yeni telefonlarını tanıtacakken, Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarını 9 Ekim'de duyuracak. Her iki taraf için de sızıntılar sürüyor. Son gelen sızıntı ise Google Pixel ile ilgili.
Google'ın telefonlarına ilişkin gelen sızıntıların yanında şimdi yeni bir cihaz daha dikkat çekiyor. Sızan Google cihazının adı "Pixel Stand". Bu cihaz, kablosuz şarj desteğine sahip bir stand. 9to5Google'ın yayınladığı görsellere göre hem Pixel 3 hem Pixel 3 XL için kullanılabilir olacak olan Pixel Stand, akıllı telefonları dikey durumda tutacakken, aynı zamanda şarj edecek.
Yalnız olmayacak
Tanıtımlar her ne kadar cihazlar özelinde geçecek olsa da, Google'ın lansmanda yalnızca yeni Pixel'lerini tanıtması beklenmiyor. 9 Ekim'deki etkinlikte ayrıca Google Home Max benzeri, ancak bu kez daha çok yazılımın üzerinde durulacak olan Google Home Hub'ın da gösterilmesi bekleniyor.
Google Home Hub ile beraber artık geleceğin akıllı evlerine bir adım daha yaklaşacağız. Tüm asistan bilgilerinizin ekran üzerinde size ulaştıracak olan Google Home Hub, başka ne gibi özellikler sunacak, elbette bunları 9 Ekim'den önce öğrenemeyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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