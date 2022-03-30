Google'ın Play Store'unu Kullanamayan Rusya, Kendi Mağazasını Açıyor

Rusya, yaptırımlardan sonra Google'ın Play Store'unu kullanamadığı için kendi mağazası NashStore'u açıyor. Açılış, İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Rusya kendi Play Store'unu açıyor

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