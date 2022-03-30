Google'ın Play Store'unu Kullanamayan Rusya, Kendi Mağazasını Açıyor

Rus uygulama geliştiricileri Google Play Store'a bir alternatif hazırladı ve servisin 9 Mayıs'ta açılması bekleniyor. Bu tarih, ülkenin II. Dünya savaşındaki zaferini kutlayan ulusal bir bayram olan Rusya'nın Zafer Gününe denk geliyor. Alternatif mağaza, Google'ın tüm ödemeleri askıya almasından sonra geliştirildi.
Dijital geliştirmeye odaklanan bir kuruluş olan Digital Platforms'un proje direktörü Vladimir Zykov, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Ruslar artık normalde uygulama satın almak için Google Play'i kullanamıyor ve geliştiriciler gelir kaynaklarını kaybetti Bu yüzden NashStore adında bir Rus uygulama mağazası kurduk" dedi.
NashStore Rusçada "Bizim Mağazamız" anlamına geliyor. Uygulama geliştiricilere göre bu servis Rusya'daki Android cihazlara hizmet verecek ve Rusya'da kullanılan Mir banka kartları ile uyumlu olacak.
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