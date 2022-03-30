Unicode'dan, Yeni Bayrak Emojileri Hakkında Radikal Karar

Yakın zamanda telefonunuzun emojileri arasında yeni bayraklar görmeyi beklemeyin. Unicode Konsorsiyumu, kategoriden bağımsız olarak bayrak emojisi için "artık teklifleri kabul etmeyeceği" konusunda bir uyarı yayınladı. Konsorsiyum, bu emojilerin çok fazla sorun yaratabildiğini söyledi.
Konsorsiyum, bayrak eklemelerinin "diğerlerinin dışlanmasını vurgulama" eğiliminde olduğunu belirtti. Örneğin emoji ekibi bir ülke için bölgesel bayraklar eklediğinde, diğer ülkeler için bölgesel bayrakların eksikliği ortaya çıkmış oluyor.
Kullanım konusu da önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Unicode, bayrakların "açık ara" en az kullanılan emoji olduğunu ve sosyal medya biyografilerinde çok sık kullanılmadığını söyledi.
Konsorsiyum, bir yandan da her yıl eklediği emoji sayısını sınırlamaya çalışıyor ve yaygın olarak benimsenmeyecek bayrakları eklemesi için büyük bir sebep yok.
Bu açıklama, tabii ki bir daha asla bayrak görmeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. Unicode bölge koduna sahip (yani Birleşmiş Milletler tarafından tanınan) herhangi bir ülke için bayraklar otomatik olarak öneriliyor. Ancak şimdilik, önemli siyasi karışıklıklar olmadıkça var olan bayraklar sabit kalacak gibi görünüyor.
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