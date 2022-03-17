Google'ın "Sıfır Karbon" İçin Hedeflediği Yıl Belli Oldu: 2030

Google, 7/24 karbonsuz enerji hedefine ulaşmak için enerji üretimini ve tüketimini izlemek adına daha iyi araçlar geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak teknoloji devi geçtiğimiz yıl Zamana Dayalı Enerji Nitelik Sertifikaları (T-EAC) isimli yeni bir araç duyurusunda bulunmuştu.
T-EAC, tamamen geliştirilip yaygın olarak kullanılmaya başlandığında, yalnızca Google'ın 7/24 karbonsuz enerji hedefine ulaşmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu teknolojiden elektrik şebekelerinde, gündelik hayatta da faydalanılacak.
Google, bugüne kadar bu platformun geliştirilmesi için pek çok kurum ve kuruluşla ortaklık kurmuş durumda. Project Energy Origin Platform gibi yenilikçi uygulamaları geliştirmek için teknik temeli oluşturan şirket, Danimarkalı Şebeke operatörü Energinet ile iş birliğinde de bulundu. Google, 2030 yılına kadar küresel operasyonlarını 7/24 karbonsuz enerji üzerine kurmayı planladığı açıkça belirtiyor.
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