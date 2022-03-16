Nöromorfik Bilgisayarlar Geliyor: Geleceğin En Güçlüsü Olacaklar!

Sandia Ulusal laboratuvarından araştırmacılar, beynin mantığını sentetik olarak kopyalayan nöromorfik bilgisayarların, yapay zekanın çözebildiğinden daha karmaşık sorunları çözebileceğini gösterdi.
Nature Electronics dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar, "rastgele ilerleme" adı verilen istatistiksel bir yöntemi kullanan nöromorfik simülasyonların, kemik ve yumuşak dokudan geçen X-ışınlarını izleme, bulaşıcı hastalıkların ilerlemesi, sosyal ağlar üzerinden akan bilgi geçişi gibi her türlü gelişmiş hesaplamayı yapabildiğini gösteren bulgularını detaylandırdı.
Sandia'dan teorik sinirbilimci ve baş araştırmacısı James Bradley Aimone, nöromorfik bilgisayarlar optimal durumlarda geleneksel hesaplamadan daha az enerji kullanarak sorunları daha hızlı çözebildiğini söylüyor. İstatistiksel problemler GPU'lar ve CPU'lar tarafından kolayca çözülemediğinden dolayı, bu yeni teknoloji, yüksek performanslı bilgi işlem için özellikle ilgi çekici.
Sandia araştırmacıları testlerini yapabilmek için bir buçuk yıl önce Intel'den aldıkları 50 milyon çipli Loihi platformunu kullandılar. Neormorfik hesaplama, diğer hesaplama yöntemlerine meydan okumak anlamına gelmese de, bilgi işlem hızı ve düşük enerji maliyeti onu bazı alanlarda daha iyi bir seçim haline getiriyor.
Buna ek olarak, yapay nöronlar içeren çipler, kuantum bilgisayarlara kübit eklemenin yarattığı zorlukların aksine ucuz ve kurulumu kolay bir teknoloji. Ancak, nöroçip işlemcileri üzerinde veya dışında veri taşımak, veri miktarı arttığında sistem yavaşladığından dolayı pahalı hale gelebiliyor.
Sandia'nın araştırmacıları bu engelin üstesinden gelmek için, ham veriler yerine çıkarılan özet istatistikleri hesaplayan küçük bir nöron grubu kullanıyor.
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