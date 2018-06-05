Google'ın Tablet Bölümüne Ne Oldu?

Resmi Android web sitesinde bir anda kaybolduğu fark edilen bölüm, tam da dedikoduların kapısını açmıştı ki gerçek ortaya çıktı!

Google'ın Tablet Bölümü Bir Anlığına Kayboldu!

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