Google'ın Tablet Bölümüne Ne Oldu?
Resmi Android web sitesinde bir anda kaybolduğu fark edilen bölüm, tam da dedikoduların kapısını açmıştı ki gerçek ortaya çıktı!
Google'ın Android sitesinde bir anda gözden kaybolan tablet bölümü, firmanın tabletlerden vazgeçtiği dedikodularına yol açtı. Ancak çok geçmeden yaşananların bir hata eseri olduğu anlaşıldı.
Google'ın Tablet Bölümü Bir Anlığına Kayboldu!
Tablet bölümü, Android web sayfasındaki menüde "wear" ve "TV" arasında bulunuyordu. Bu bölüme tıkladığınızda tablete özel bazı uygulamaları ve öne çıkan Android'li tablet modellerini görüyordunuz. Internet Archive'a bakıldığında bölümün 31 Mayıs'ta kaybolduğu anlaşılıyor.
Sadece Hataydı
Çok geçmeden geri gelen Android bölümü ve Google'ın platform ve ekosistem bölümü başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer'ın açıklaması, her şeyin bir bug'ın eseri olduğunu ortaya koydu. Tweet'e göre bir bug, site güncellendikten sonra bölümün kaybolmasına yol açtı.
Oops we had a bug when we updated the site. It's back up now. Sorry for the confusion! https://t.co/5mI3L3Gzif— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 3 Haziran 2018
Tablet bölümünün görünmemesi, firmanın tabletlerden vazgeçip Chromebook gibi diğer cihazlara odaklanabileceği gibi düşüncelere yol açmıştı. Ancak en azından şimdilik böyle bir şey yok ve Google'ın Android'li tabletlere olan desteği, her zaman olduğu gibi devam ediyor.
Zeynel A. Öztürk
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