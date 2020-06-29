Google'ın Tarayıcısı Chrome İçin Bir Faydalı Yenilik Daha.

Chrome'un Android sürümü, bilmediğiniz sözcüklerin anlamını bulmayı hızlandıran, oldukça faydalı bir işleve kavuştu.

Chrome'a Sözlüğe Bakma İşlevi

Chrome'un Android sürümü, tek bir dokunuşla sözcüklerin anlamlarına bakmanızı sağlayacak bir işlevi kullanıma sunmaya başladı.

Bilginin bolca bulunduğu internette dolaşırken bilmediğiniz sözcüklere rastlamanız gayet doğal. Bilmediğiniz sözcükler için bir sözlüğe başvurabilirsiniz, ancak Google daha iyi bir seçenek sunduğunu düşünüyor.

Geçmişte herhangi bir sözcüğe uzun dokunup, bu sözcüğü internet üzerinde aratabiliyordunuz. Şimdi ise sözcüğe uzun dokunarak hem sözcüğün anlamını, hem de telaffuzunu görebiliyorsunuz. Sözcüğün anlamı, ekranın altındaki bir açılır kutucukta gösteriliyor. Telaffuz bilgileri de burada yer alıyor.

Yeniliğin Chrome'un son sürümünü kullanan herkese ulaştığı anlaşılıyor, ancak işlevi görmek için onu etkinleştirmeniz gerekebilir. Bunun için chrome://flags/#contextual-search-definitions adresini açın ve ayarı etkinleştirin.

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